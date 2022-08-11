В Пензенской области с начала года произошло 38 ДТП с мотоциклами

11.08.2022 | 12:04

С начала года в Пензенской области 3 человека погибли и 44 получили ранения в дорожно-транспортных происшествиях с участием мотоциклистов. Всего таких аварий зарегистрировано 38.

Госавтоинспекция констатирует, что число ДТП этого рода традиционно резко возрастает летом.

Так, 26 июля на улице Терновского мотоцикл MV Agusta Brutale 990R опрокинулся, а затем столкнулся с ВАЗ-2105. 37-летнего водителя двухколесного транспортного средства госпитализировали с травмами.

«В отличие от автомобилистов мотоциклисты могут получить серьезные травмы даже при небольшом ДТП. Достаточно падения на скорости 10-20 км/ч, чтобы сломать руку или ногу, а в случае отсутствия защитного мотошлема - получить черепно-мозговую травму», - пояснили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Среди самых распространенных нарушений, которые совершают мотоциклисты, - превышение скорости, несоблюдение рядности, выезд на встречную полосу.

Резкое торможение или поворот на высокой скорости ставят под угрозу жизнь и здоровье не только «всадников на железных конях», но и других участников движения.

19 июля у ТЦ «Коллаж» на проспекте Строителей в Пензе даже произошла драка: водитель и пассажир легкового автомобиля догнали на светофоре мотоциклиста и избили его за опасный маневр, который вывел их из себя.

«Чтобы избежать беды, снизить тяжесть последствий, мотоциклист, водитель мопеда или скутера должен быть хорошо экипирован. Помимо прочего, мотоциклистам необходимо особо тщательно следить за исправностью своей техники. А молодым водителям следует сначала поездить на закрытом автодроме после зимнего простоя, прежде чем выезжать на дороги общего пользования», - рекомендуют специалисты.

В ведомстве напомнили, что за управление мототранспортом без водительского удостоверения предусмотрен штраф в размере от 5 000 до 15 000 рублей и помещение транспортного средства на спецстоянку.

За передачу управления мототранспортом лицу, не имеющему права управления, грозит штраф в размере 30 000 рублей.