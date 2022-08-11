В Пензенской области резко выросло число новых случаев COVID-19

11.08.2022 | 13:31

В Пензенской области резко увеличилось число случаев коронавируса, выявляемых за сутки. В четверг, 11 августа, региональный оперативный штаб сообщил о 98 инфицированных.

10-го числа говорилось о 74 зараженных, 9-го - о 68, 8-го - о 70.

География новых случаев такова: 45 пришлись на Пензу, 9 - на Заречный, 7 - на Тамалинский район, 5 - на Кузнецкий, по 4 - на Бековский, Белинский, Колышлейский и Пензенский, по 2 - на Каменский, Лопатинский, Мокшанский, Башмаковский, Неверкинский и Никольский.

Единичные случаи зафиксированы в Бессоновском, Городищенском, Малосердобинском и Сердобском районах.

За сутки госпитализация потребовалась 22 жителям региона.

«10 августа выздоровевших 22 человека. Итого выздоровевших - 182 729. Умерших - 1 (6 010). Случаев подтвержденной COVID - 189 863», - уточнили в оперштабе.