Общество

В Пензенской области резко выросло число новых случаев COVID-19

Печать
Telegram

В Пензенской области резко увеличилось число случаев коронавируса, выявляемых за сутки. В четверг, 11 августа, региональный оперативный штаб сообщил о 98 инфицированных.

10-го числа говорилось о 74 зараженных, 9-го - о 68, 8-го - о 70.

География новых случаев такова: 45 пришлись на Пензу, 9 - на Заречный, 7 - на Тамалинский район, 5 - на Кузнецкий, по 4 - на Бековский, Белинский, Колышлейский и Пензенский, по 2 - на Каменский, Лопатинский, Мокшанский, Башмаковский, Неверкинский и Никольский.

Единичные случаи зафиксированы в Бессоновском, Городищенском, Малосердобинском и Сердобском районах.

За сутки госпитализация потребовалась 22 жителям региона.

«10 августа выздоровевших 22 человека. Итого выздоровевших - 182 729. Умерших - 1 (6 010). Случаев подтвержденной COVID - 189 863», - уточнили в оперштабе.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

Похоже, никто не лечит теперь больных ковидом. Интересно, что пока доплаты медикам были, было снижение заболеваемости. Как только доплаты отменили, сразу число заболевших стало увеличиваться. Закономерность?

Гость||

резко прислали новые рекомендации, вот и результат, тьфу, вруны, под ковид все подряд подгоняют

Гость||

Ковидла растёт,а они массовые мероприятия устраивают.Придумывают специально спас-ярмарки,что бы больше народа кучковалось?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте