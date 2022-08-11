Общество

Пензенцы обменялись комнатными растениями на акции «Зеленый своп»

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Хлорофитум, бегония, кислица и другие виды комнатных растений могут переехать на подоконник любого желающего. В библиотеке № 15 устроили необычную акцию под названием «Зеленый своп». Пензенцам предложили приходить со своими цветами и выбирать любые понравившиеся.

«Я сегодня принесла несколько суккулентов. И мне приглянулась кислица, думаю ее забрать домой», - поделилась посетительница мероприятия Ксения Солдаткина.

Девушка регулярно посещает такие мероприятия. Говорит, это прекрасно, когда ненужные кому-то вещи находят новых хозяев и не пропадают.

«Про цветы я первый раз узнала, про такой своп. Мне очень понравилось, что это организовывает библиотека. Вообще библиотеки должны становиться уже общественными пространствами, в которых что-то происходит. Это правда здорово», - отметила Ксения Солдаткина.

Сотрудники стараются завлекать народ не только книжками.

«Мы регулярно делаем лекции, встречи, к нам люди ходят вышивать. И сегодня прекрасный летний день, чтобы обменяться растениями. Я знаю, что очень много сейчас людей любят обновлять свою коллекцию», - сообщила сотрудница библиотеки № 15 Дарья Желтикова.

Горшочки с растениями ждут новых обладателей, а также своих собратьев, места хватит на всех. Так лишние для кого-то цветы смогут найти новый дом.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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