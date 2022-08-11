Наровчатца, одолжившего другу денег, оштрафовали на 10 000 рублей

11.08.2022 | 16:30

39-летний житель Наровчата, выручивший деньгами своего 47-летнего знакомого, не только не получил их назад, но и дополнительно лишился кругленькой суммы.

Мужчина одолжил своему приятелю порядка четырех тысяч рублей и долго ждал их возврата. Не дождавшись, он пришел к должнику и потребовал деньги на бочку. Тот, в свою очередь, заявил, что кредитор ничего не получит, поскольку средств у него нет.

Разозленный отказом наровчатец оказался скорым на расправу - он размахнулся, дважды ударил банкрота по лицу, развернулся и ушел. А побитый приятель, не долго думая, отправился в полицию и написал заявление.

В итоге кредитор оказался на скамье подсудимых за нанесение побоев.

«С учетом всех установленных обстоятельств виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей», - сообщили в пресс-службе Наровчатского районного суда.