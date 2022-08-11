Общество

Доступ транспорта к зданиям на улице Рябова полностью перекроют

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В ближайшие выходные в Пензе будет прекращено движение автомобилей на участке улицы Рябова.

Как пояснили в городской администрации, это связано с выносом кабеля электроснабжения из-под полотна дороги. Работа предусмотрена проектом капремонта объекта.

«В связи с этим запрещается въезд всех транспортных средств на улицу Рябова от улицы Сухумской до перекрестка с улицей 40 лет Октября и улицей Пушанина. Ограничение будет действовать 13 августа с 15:00 до 19:00 и 14-го с 7:00 до 19:00», - уточнили в пресс-службе мэрии.

В первую очередь запрет касается водителей, которые направляются к предприятиям на улице Рябова, расположенным на отрезке между ее перекрестками с Сухумской и Пушанина. Руководителям и сотрудникам организаций в этой зоне рекомендуется исключить движение транспорта в указанное время.

Улицу Рябова, состояние которой много лет вызывало массу нареканий со стороны автомобилистов, начали ремонтировать в мае этого года. Работы планируется завершить к июню 2023-го. Стоимость объекта - 311 млн рублей.

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Источник — фото № 2 penza-gorod.ru
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Гость||

Благая весть!

Гость||

а я подумал крестный ход там будет.

У нас только ради секты рпц обычно все перекрывают

Гость||

как теперь умник терновский до работы добираться будет?

Гость||

Отлично! Пусть по домам сидят и не высовываются.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Стоимость объекта - 311 млн рублей.
...Где деньги,Зин?

Имя: Гость
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