Общество

Жители домов на улице Чаадаева отстояли парковку во дворе

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Покой жителей домов № 91 на Чаадаева и 95/2 по Светлой нарушила тяжелая техника. Пока взбудораженные люди собирались и выскакивали на улицу, трактор уже сделал свое дело. Один из активистов успел снять из окна, как бульдозер перерезал пополам детскую площадку, оставив широкий след.

Выяснилось, что планируется проложить тротуар, который протянется и через стоянку машин. Якобы она незаконна. Автовладельцы не поняли: участок выделяли по программе «Наш двор» лет семь назад.

«Согласно схеме - вот парковочные места, от второго подъезда дома № 91 до второго подъезда дома по Светлой. Машины ставить негде», - сообщил житель дома № 95 на ул. Чаадаева Игорь Анатольевич.

Довести дорожку до конца через стоянку жильцы не дали. Оказалось, что она также затрагивает интересы спокойно отдыхающих дам на любимой скамейке.

«Будут ездить на этих самокатах и мешать нам. Для чего это надо вот нам? Нам вообще негде посидеть», - пожаловалась жительница дома № 91 на ул. Чаадаева Мария Петровна.

Курирует благоустройство двора Управление ЖКХ г. Пензы. Там сообщили, что детская площадка установлена в прошлом году, в этом обустраивают подходы к ней. Поскольку вариант дорожки мимо скамейки через парковочное место не понравился, сделают по-другому.

«Когда жители высказывают пожелания, мы с учетом возможностей проводим работы по тому, чтобы учесть их мнение. В данном случае речь идет про площадку на Чаадаева, мнение жителей учтено, в том числе тех, кто размещает автомобили на парковке», - пояснил заместитель начальника УЖКХ г. Пензы Станислав Зотцев.

Теперь тропинка минует скамейки и парковки и не затронет ничьи интересы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Нормально, двор перерыли, а потом решили, что можно и по-другому...

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