Общество

В Пензе привели в порядок мусорную площадку на улице Калинина

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В Пензе органы местного самоуправления и коммунальные службы отреагировали на критику, которой жители улицы Калинина и 3-го проезда Лобачевского подвергли местную контейнерную площадку.

Местные жители назвали ее «позором Южной Поляны». Участок рядом с площадкой завален хламом, от изношенного ботинка до сухих ветвей и стройматериалов. Гигантская свалка просто не позволяла людям подойти к контейнеру и исполнить гражданский долг - доставить пакет с мусором в предназначенное ему место.

Пензенцы неоднократно обращались в инстанции с просьбой навести в этом месте порядок. И вот теперь ситуация изменилась в лучшую сторону.

«Организованы работы по вывозу строительного мусора и веток с контейнерной площадки по ул. Калинина, 117а. Проведена санитарная очистка прилегающей территории», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

На представленных фотографиях видно, что землю освободили от веток и бытовых отходов, да и сама площадка, на которой стоит вместительный контейнер, тщательно подметена.

Дело осталось за малым: уничтожить «вечную» лужу, преграждающую горожанам путь к месту сбора мусора, и не допускать дальнейшего захламления участка.

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Источник — фото № 1 и 3 предоставлено пресс-службой администрации г. Пензы
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