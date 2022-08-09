Мусорка в 3-м проезде Лобачевского стала позором Южной Поляны

09.08.2022 | 20:47

Глаза бы не глядели, говорят пензенцы, но вынуждены смотреть на контейнерную площадку в Третьем проезде Лобачевского. Люди уже почти сорвали голос, призывая власти привести объект в порядок. Не так как обычно, когда приезжают двое - один метет, второй фотографирует. А капитально - с асфальтировкой, полноценным ограждением. Пока же это «позор Южной Поляны», так именуют место для сбора бытовых отходов в народе.

«Раньше, когда дворники подчищали, у нас такого не было. А вот после этой реформы я не знаю, кто должен убирать. Людям не нравится, пишут и звонят - реакции нет», - пожаловалась местная жительница Тамара Михайловна.

Иногда лужа высыхает, и тогда площадка выглядит чуть почище. Пока - в худшем своем обличии. Жильцам домов на Калинина, в проездах Лобачевского приходится носить сюда мусор.