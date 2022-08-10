Пензенцы могут задать вопросы о мерах соцподдержки

10.08.2022 | 14:12

Жителей Пензенской области бесплатно проконсультируют по всем вопросам, касающимся сферы социальной защиты населения.

Для этого необходимо позвонить по многоканальному номеру 8-800-600-00-00.

Операторы работают в будние дни с 8:30 до 17:30.

Специалистам можно задать вопросы о выплатах социальных пособий, субсидий и компенсаций, стационарном и нестационарном обслуживании и других мерах соцподдержки.

«Звонки бесплатны для абонентов как стационарных, так и мобильных телефонов, зарегистрированных на территории Российской Федерации», - сообщили в пресс-службе министерства труда, социальной защиты и демографии региона.