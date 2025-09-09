ЖК «Ботаника» на ГПЗ принимает новоселов

09.09.2025 | 16:02

Новоселы, въехавшие в ЖК «Ботаника» от девелопера «Автор новой жизни», не сомневаются, что приняли верное решение. В современном кирпичном доме с благоустроенной территорией для людей сделано очень многое.

На первом этаже расположены санузел и колясочная, в лифте - энциклопедия о растениях, холлы выполнены в едином стиле, как и этажи.

Жители отмечают, что в доме уютно и комфортно.

«В целом жилой комплекс «Ботаника» нам понравился тем, что здесь очень много зелени. Мы рады, что выбрали этот ЖК. Здесь мы будем растить свое счастье», - отметили Александра и Дмитрий Авдонины.

У комплекса своя сервисная компания «Автор смарт», так что жители не останутся неуслышанными. Также имеются собственная котельная, парковка, зона отдыха и игровая площадка.

Во дворе в будущем вырастут специально подобранные под климатические условия деревья. План озеленения придомовой территории для «Ботаники» разработала кафедра «Растениеводство и лесное хозяйство» агрономического факультета ПГАУ.

В продаже остались последние 3 квартиры. Записаться на просмотр можно на сайте или по номеру +7 (8412) 50-98-93.

ООО «Специализированный застройщик «Домострой». Проектная декларация представлена на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «СЗ «Домострой». ИНН 5836623303.