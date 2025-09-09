09.09.2025 | 18:39

В субботу, 13 сентября, в Пензе перекроют участок улицы Восточной (она идет вдоль берега Суры от Бакунинского моста).

Участок от улицы Бакунина до пересечения с железнодорожным полотном будет недоступен с 7:00 до 18:00. Проехать смогут только автомобили со спецпропусками, сообщили в управлении ЖКХ.

Причина перекрытия - проведение 4-го этапа чемпионата и первенства России по суперкроссу (6+) на мотодроме «Сура».

За победу будут бороться спортсмены на мотоциклах класса 250, 125, 85 и 65 куб. см. Кроме пензенцев, ожидаются участники из Московской, Ленинградской, Новгородской, Тамбовской, Саратовской, Челябинской, Свердловской, Белгородской, Ульяновской областей, а также Татарстана, Мордовии и Удмуртии.

Заезды начнутся в 10:00, вход свободный.