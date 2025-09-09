Билайн за неделю прервал тысячи мошеннических звонков пензенцам

09.09.2025 | 17:12

За одну неделю августа Билайн сбросил 4 727 звонков от телефонных мошенников в Пензенской области. Все они были отражены благодаря механизму защиты, которую оператор внедрил в июне 2025 года. Алгоритмы антифрода автоматически прерывают разговор, если абоненту звонят с подозрительного номера и в это время ему приходит СМС с кодом от банка или «Госуслуг».

Аналитики Билайна выяснили, что в основном аферисты пытались связаться с людьми среднего возраста: 58% всех сброшенных звонков пришлось на группу от 31 года до 50 лет. На втором месте оказались абоненты, которым от 51 до 65, а на третьем - молодежь до 30.

В большинстве случаев мошенники звонили в утреннее время - до 12 часов дня. А поводом для сбрасывания вызова чаще всего становились СМС от «Госуслуг» и крупных банков.

Всего за 1 неделю по всей России Билайн сбросил 446 000 опасных звонков, которые затронули более 232 000 абонентов. Причем в некоторых случаях номер могли пытаться набрать несколько сотен раз.

Рекорд по количеству попыток мошенников установить контакт с одним клиентом зафиксирован в Республике Адыгея. Там Билайн сбросил 892 звонка за 1 час.

В целом по стране зафиксировано более 20 случаев, когда людей пытались набрать свыше 100 раз за короткий промежуток. Система безопасности прерывает такое автоматически. После первого звонка мошенников включается мониторинг на определенное время, аферисты не могут связаться с потенциальной жертвой, а она - с ними.

Функция защиты уже работает для всех абонентов Билайн, предотвращая попытки выманивания кодов и обеспечивая спокойствие людей. Дополнительная плата не взимается, она работает автоматически, ничего подключать не нужно.

Данные о защите абонентов Билайн взяты за 13-20 августа 2025 года.

