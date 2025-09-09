Жителей Пензенской области ждет еще один погожий день

09.09.2025 | 20:45

В среду, 10 сентября, в Пензенской области ожидается очередной день без осадков. Прогнозируется переменная облачность, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер по-прежнему будет дуть с северо-востока, со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на среду столбики термометров опустятся до +4...+9 градусов. Днем на улице будет +16...+21. В ночь на четверг похолодает до +3...+8 градусов.

В народном календаре 10 сентября - Анна и Савва Скирдники. На Руси подмечали: теплая и сухая погода в этот день предвещает позднюю зиму.

