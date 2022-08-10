Названы сроки разработки и запуска новой транспортной сети Пензы

10.08.2022 | 12:36

Рабочий вариант маршрутной сети общественного транспорта Пензы с учетом замечаний и доработок будет представлен к 1 сентября. Сама сеть должна быть утверждена до декабря. Запуск по новым маршрутам планируется в первом квартале 2023 года.

Об этом сообщается на странице ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» в соцсети «ВКонтакте».

Один из вариантов новой транспортной сети рассматривался на видеоконференции рабочей группы регионального правительства с представителями Санкт-Петербургского ООО «Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры». Именно эта организация стала победителем открытого конкурса на выполнение работ по формированию документов транспортного планирования Пензенской области и Пензенской городской агломерации.

Такие обсуждения будут проходить в течение всего августа.

«Одной из задач, стоящей перед специалистами института, является создание оптимальной структуры маршрутной сети Пензенской городской агломерации, учитывающей потребности жителей отдаленных районов и районов интенсивной жилой застройки», - отмечается в посте.

Также в комментариях руководитель организации Лариса Панкова отметила, что представленная специалистами схема является лишь проектным вариантом и в открытом доступе этих данных нет.

Вопросы и предложения по новой маршрутной сети можно направлять на e-mail: info@транспорт58.рф.