Названы сроки разработки и запуска новой транспортной сети Пензы

Рабочий вариант маршрутной сети общественного транспорта Пензы с учетом замечаний и доработок будет представлен к 1 сентября. Сама сеть должна быть утверждена до декабря. Запуск по новым маршрутам планируется в первом квартале 2023 года.
Об этом сообщается на странице ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» в соцсети «ВКонтакте».
Один из вариантов новой транспортной сети рассматривался на видеоконференции рабочей группы регионального правительства с представителями Санкт-Петербургского ООО «Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры». Именно эта организация стала победителем открытого конкурса на выполнение работ по формированию документов транспортного планирования Пензенской области и Пензенской городской агломерации.
Такие обсуждения будут проходить в течение всего августа.
«Одной из задач, стоящей перед специалистами института, является создание оптимальной структуры маршрутной сети Пензенской городской агломерации, учитывающей потребности жителей отдаленных районов и районов интенсивной жилой застройки», - отмечается в посте.
Также в комментариях руководитель организации Лариса Панкова отметила, что представленная специалистами схема является лишь проектным вариантом и в открытом доступе этих данных нет.
Вопросы и предложения по новой маршрутной сети можно направлять на e-mail: info@транспорт58.рф.
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penzainform.ru писал(a):То есть вы питерцам кучу бюджетных миллионов отвалили, а от нас ждете предложений?