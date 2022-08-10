Общество

Названы сроки разработки и запуска новой транспортной сети Пензы

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Рабочий вариант маршрутной сети общественного транспорта Пензы с учетом замечаний и доработок будет представлен к 1 сентября. Сама сеть должна быть утверждена до декабря. Запуск по новым маршрутам планируется в первом квартале 2023 года.

Об этом сообщается на странице ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» в соцсети «ВКонтакте».

Один из вариантов новой транспортной сети рассматривался на видеоконференции рабочей группы регионального правительства с представителями Санкт-Петербургского ООО «Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры». Именно эта организация стала победителем открытого конкурса на выполнение работ по формированию документов транспортного планирования Пензенской области и Пензенской городской агломерации.

Такие обсуждения будут проходить в течение всего августа.

«Одной из задач, стоящей перед специалистами института, является создание оптимальной структуры маршрутной сети Пензенской городской агломерации, учитывающей потребности жителей отдаленных районов и районов интенсивной жилой застройки», - отмечается в посте.

Также в комментариях руководитель организации Лариса Панкова отметила, что представленная специалистами схема является лишь проектным вариантом и в открытом доступе этих данных нет.

Вопросы и предложения по новой маршрутной сети можно направлять на e-mail: info@транспорт58.рф.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото № 2 vk.com/transportpenza
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Вопросы и предложения по новой маршрутной сети можно направлять на e-mail:
То есть вы питерцам кучу бюджетных миллионов отвалили, а от нас ждете предложений?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Также в комментариях руководитель организации Лариса Панкова отметила, что представленная специалистами схема является лишь проектным вариантом и в открытом доступе этих данных нет.
А что же это не публикуется и публично не льзя ознакомиться?Что за секретность?опять решают те кто общественным транспортом не пользуется вот так управленцы

Имя: Гость
Комментарий:

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