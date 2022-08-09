Общество

Житель Пензенской области не отдал жене деньги и лишился машины

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Житель Пензенской области не пожелал выплатить бывшей супруге деньги после раздела имущества и расстался с ВАЗ-2110 2009 года выпуска.

При разводе пары суд постановил, что гражданин должен отдать супруге 70 000 рублей. В установленный законом срок мужчина деньги не перечислил и оказался на приеме у судебного пристава.

«Для совершения исполнительных действий с предоставлением транспортного средства, зарегистрированного за ним», - пояснили в пресс-службе регионального УФССП.

Вскоре должник прибыл к отделению служителей закона на своем автомобиле и попрощался с ним у дверей. Приставы арестовали «десятку» и должны передать ее в специализированную организацию для оценки и дальнейшей продажи.

Вырученные деньги перечислят бывшей супруге должника.

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