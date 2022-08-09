Общество

В сердобской школе нашли иконы, спрятанные под слоем штукатурки

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В Сердобске при ремонте в школе № 1 обнаружили иконы, написанные более века назад. Изображения скрывал слой штукатурки.

Информацию о находке опубликовала группа «Пенза Регион 58» соцсети «ВКонтакте» во вторник, 9 августа.

Известно, что здание школы построили для Сердобского реального училища в 1913 году, а в крыле, где сейчас расположены начальные классы, находилась училищная церковь.

«После революции 1917 года училище было преобразовано в школу крестьянской молодежи», - поясняется в посте.

3 июня во время демонтажа центрального купола Вознесенского кафедрального собора в Кузнецке нашли икону, написанную на доске в конце XIX века. Она именуется Федоровской.

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Источник — фото vk.com/citypnz
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Гость||

Пипец школе,попы лапу наложат теперь как на свою собственность и выкинут детей на улицу?

Мы это проходили в ДК Дзержинского. Дети трудового народа их не волнуют?

Гость||

Вот что крест животворящий делает.

Гость||

Будет церковно-приходская школа теперь.

Гость||

это такая древняя школа там? ужас, как бы не рухнула на детишек!

Гость||

вот при царском режиме строили, на века, а сейчас через год трескаются новоделы , тьфу!

Гость||

Раньше хорошо строили,это тебе не сейчас выписанные чиновниками гастарбайтеры.

Гость||

Нужно эти портреты срочно закрасить. В школе могут учиться дети-атесты и дети других конфессий. А портреты могут им причинять морально нравственные страдания!!!

Подключить Столярову в защиту детей!

Гость||

Давно пора все торговые центры рпц переделать в школы или досуговые центры, выгнав попов на родину их вымысла

Имя: Гость
Комментарий:

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