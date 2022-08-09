Общество

В Пензе разметку на переходах будут наносить до 1 сентября

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В Пензе до сих пор не окончены работы по нанесению разметки.

В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» поступила жалоба от горожанина, недовольного отсутствием зебры на пешеходных переходах. Его сообщение было направлено в администрацию областного центра.

«Когда в Пензе нанесут разметку на пешеходные переходы? Удивительное дело! На дворе август, а разметки нет. Например, на пешеходном переходе на улице Космодемьянской возле здания № 3Б остатки старой термопластиковой разметки. А на пешеходном переходе на улице Лермонтова возле здания № 3 разметка отсутствует полностью без остатков. Никогда такого не было», - написал мужчина.

Во вторник, 9 августа, в редакцию поступил ответ от заммэра Павла Якунина.

«Работы по нанесению разметки производит МБУ «Пензавтодор», указанные мероприятия планируется завершить до 1 сентября 2022 года», - говорится в сообщении.

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