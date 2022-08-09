Общество

Пензенцу объяснили, когда приведут в порядок Комсомольский парк

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«Когда будет приведен в порядок Комсомольский парк?» - такой вопрос задал на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» житель Пензы Александр.

Ответ пришел из администрации областного центра. Горожанину объяснили, что парк включен в муниципальную программу «Формирование современной городской среды». Благоустройство входящих в нее территорий проводится по итогам голосования.

В 2022 году наибольшее количество голосов набрал Центральный парк культуры и отдыха имени Белинского (ул. Карла Маркса, 1). Именно его будут приводить в порядок в 2023-м.

«Обустройство общественной территории «ПКиО «Комсомольский» (ул. Гагарина, 6) возможно в 2024 или последующем году в случае признания ее победителем голосования», - обнадежили пензенца в мэрии.

Состояние Комсомольского парка не раз вызывало нарекания горожан. Претензии к объекту в разное время высказывали чиновники и волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт», указавшие на множество опасных для посетителей мест.

В 2020 году пензенцы назвали его худшей зоной отдыха в городе. Тогда же прокуратура признала парк недостаточно защищенным от террористов.

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Гость||

В голосовании побеждает тот, за кого в школах заставляют голосовать.

Гость||

Привести в порядок это по их пониманию уничтожить парк превратив его в плиточно-бордюрный сквер-плац.

Гость||

Это как к трудовому коллективу в 20 человек, отпахавшему месяц, выходит начальство и говорит:

- А сейчас вы проголосуете за трех счастливчиков, которые получат зарплату за этот месяц, остальным возможно повезет в следующем, или более отдаленных месяцах.

Гость||

Опять они вместо дел - ОБЪЯСНяют.

Имя: Гость
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