Пензенцу объяснили, когда приведут в порядок Комсомольский парк

09.08.2022 | 15:51

«Когда будет приведен в порядок Комсомольский парк?» - такой вопрос задал на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» житель Пензы Александр.

Ответ пришел из администрации областного центра. Горожанину объяснили, что парк включен в муниципальную программу «Формирование современной городской среды». Благоустройство входящих в нее территорий проводится по итогам голосования.

В 2022 году наибольшее количество голосов набрал Центральный парк культуры и отдыха имени Белинского (ул. Карла Маркса, 1). Именно его будут приводить в порядок в 2023-м.

«Обустройство общественной территории «ПКиО «Комсомольский» (ул. Гагарина, 6) возможно в 2024 или последующем году в случае признания ее победителем голосования», - обнадежили пензенца в мэрии.

Состояние Комсомольского парка не раз вызывало нарекания горожан. Претензии к объекту в разное время высказывали чиновники и волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт», указавшие на множество опасных для посетителей мест.

В 2020 году пензенцы назвали его худшей зоной отдыха в городе. Тогда же прокуратура признала парк недостаточно защищенным от террористов.