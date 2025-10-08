Названы дороги в Пензе, которые отремонтируют до конца осени

08.10.2025 | 17:00

В среду, 8 октября, дорожники работали на ГПЗ, в Ближнем Арбекове и центре Пензы, сообщил глава города Олег Денисов в своем телеграм-канале.

На улице Антонова работники «Пензавтодора» укладывают финишный слой асфальта. Работа идет на большом участке - более 24 тысяч кв. м.

На улице Лозицкой фрезеруют старое покрытие, на Чехова готовятся к замене полотна.

«С каждым днем приближаемся к выполнению плана по ремонту дорог в этом сезоне. Сделано 85% всего объема - 38 объектов общей протяженностью 29,8 км», - констатировал Олег Денисов.

Кроме уже названных этой осенью в Пензе собираются отремонтировать дороги на улицах Богданова, Ростовской и Петровской.