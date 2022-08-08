Общество

В Пензенской области за полгода умерло более 1 200 человек с COVID

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В Пензенской области в июне зарегистрировали смерть 42 пациентов, заразившихся коронавирусом.

Такие данные приводит Росстат.

Для всех пациентов инфекция названа основной причиной смерти, вирус был идентифицирован.

Региональный оперативный штаб в июне сообщил о 48 жителях области, которые скончались от коронавирусной пневмонии.

Согласно данным Росстата, за шесть месяцев в регионе умерло 1 209 человек, заразившихся COVID-19 (233 - в январе, 371 - в феврале, 387 - в марте, 114 - в апреле, 62 - в мае).

Всего за период эпидемии зафиксирована гибель более 7 500 инфицированных, из них 5 654 - в 2021-м.

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Гость||

Ну, за Российскую медицину, не чокаясь...

Гость||

Уколоться и забыться?

Гость||

А они были вакцинированы? Или нет?

Гость||

Причём здесь зараза ,видать от "хорошей" жизни померают.

Гость||

Вирус победила война а не хваленый спутник

Гость||

Вероятно что-то серьезней?

Гость||

сегодня что то рано боты про ковид начали писать

Гость||

меньше народу больше кислороду

Гость||

клещей меньше уничтожили чем людей.

Гость||

бабы ещё нарожают

Имя: Гость
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