В Пензенской области за полгода умерло более 1 200 человек с COVID

08.08.2022 | 09:16

В Пензенской области в июне зарегистрировали смерть 42 пациентов, заразившихся коронавирусом.

Такие данные приводит Росстат.

Для всех пациентов инфекция названа основной причиной смерти, вирус был идентифицирован.

Региональный оперативный штаб в июне сообщил о 48 жителях области, которые скончались от коронавирусной пневмонии.

Согласно данным Росстата, за шесть месяцев в регионе умерло 1 209 человек, заразившихся COVID-19 (233 - в январе, 371 - в феврале, 387 - в марте, 114 - в апреле, 62 - в мае).

Всего за период эпидемии зафиксирована гибель более 7 500 инфицированных, из них 5 654 - в 2021-м.