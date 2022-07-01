Общество

Коронавирус в Пензенской области: итоги июня

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С 1 по 30 июня в Пензенской области было подтверждено 1 070 случаев COVID-19 - почти вдвое меньше, чем в мае (2 025).

По сравнению с предыдущим месяцем снизилась суточная заболеваемость: если в мае за день в среднем подтверждалось 65 новых случаев, то в июне - 36. Тем не менее тенденции к резкому снижению этого показателя не наблюдается. Максимальное суточное число заболевших в июне составило 45 (8 июня), минимальное - 31 (26 и 28 июня).

Также практически вдвое уменьшилось число поборовших болезнь и не справившихся с недугом. За месяц выздоровели 1 106 человек (в мае - 2 166), скончались 48 (против 96).

1 июня было отменено обязательное ношение масок, однако 28-го числа режим повышенной готовности продлили до 31 июля включительно.

Пензенская область по-прежнему находится в красной зоне (более 150 случаев на 100 000 населения за 7 суток), не соответствуя статусу свободной от COVID-19 по нескольким параметрам.

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