Пензенцы высказались о ситуации с ценами в магазинах

08.08.2022 | 17:51

Жители Пензенской области написали на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» о ценах.

«Сейчас при походах в магазин только плакать хочется», «Хорошо бы удержать цены на сегодняшнем уровне», «Да и сегодняшний [уровень] ужасен. Покупательская способность резко снизилась», - высказались подписчики главы региона.

На их обращения ответил представитель правительства региона. По его словам, крупные торговые сети ввели ограничение торговой наценки на социально значимые товары. К ним относятся хлеб, творог, кефир, молоко, сливочное масло, сахар, а также так называемый борщевой набор (картофель, свекла, лук, морковь, капуста).

«При наличии информации о случаях завышения цены в предприятиях торговли вы можете обратиться в Управление Федеральной антимонопольной службы по Пензенской области по адресу: 440000, г. Пенза, ул. Урицкого, 127; телефон/факс: (8412) 55-14-02, факс: (8412) 52-03-70; е-mail to58@fas.gov.ru», - порекомендовали жителям области.

Представитель правительства региона добавил, что сотрудники областного минсельхоза регулярно проверяют стоимость продовольствия.

«Так сходите в магазин. Скоро мы туда только на экскурсию ходить будем. Цены взлетели в 2-3 раза», - ответила правительству подписчица.

Ранее сообщалось, что за полгода в области продуктовая корзина подорожала на 677 рублей. Необходимо отметить, что за 12 месяцев минувшего года цена минимального продуктового набора в области выросла на 759 рублей.