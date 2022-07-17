В области за полгода продуктовая корзина подорожала почти на 700 руб.

В Пензенской области не прекращается рост стоимости минимального продуктового набора. За полгода она увеличилась на 677 рублей.
Согласно данным, обнародованным Пензастатом, в январе минимальный набор продуктов питания обходился жителям региона в 4 794 рубля, в июне - в 5 471 рубль.
В среднем ежемесячно стоимость продуктовой корзины росла на 112,8 рублей. Существенный скачок произошел в марте. Тогда минимальный набор подорожал на 498 рублей.
Необходимо отметить, что за 12 месяцев минувшего года цена минимального продуктового набора в области выросла на 759 рублей.
Ранее сообщалось, что Сурский край вошел в число регионов с инфляцией, превышающей средний показатель по стране. В июне его определили в 17,25%, в мае - в 18,42%. При этом рост стоимости непродовольственных товаров опередил рост цен на продукты.
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