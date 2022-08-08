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Общество

Пензенцы стали чаще обращаться к врачам с болезнями глаз

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В понедельник, 8 августа, в Международный день офтальмологии, специалисты Пензастата рассказали о том, сколько врачей работают в данной области и с какими проблемами сталкивается население.

Так, в 2021 году в больницах региона числилось 159 офтальмологов (на 1,9% больше, чем в 2020-м). За 12 месяцев они приняли 85 911 пациентов (в 2020-м - 80 603).

У людей были выявлены такие опасные заболевания глаз, как катаракта (в 2021-м - 13 450 человек, в 2020-м - 13 054), глаукома (7 469 и 8 258 соответственно), атрофия зрительного нерва (443 и 461), слепота и пониженное зрение (356 и 760).

«В 2021 году в регионе из-за болезней глаз впервые признаны инвалидами 133 человека в возрасте старше 18 лет (в 2020-м - 96), в возрасте 0-17 лет статус «ребенок-инвалид» получили 8 детей, как и в 2020-м.

Благодаря достижениям офтальмологии многие заболевания глаз удается вылечить, не прибегая к операциям, главное - вовремя обратиться к доктору», - подчеркнули в Пензастате.

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Гость||

Вот только вопрос - как попасть к врачу на приём, если что в платных, что в бесплатных клиниках очереди на месяц вперёд расписаны?!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Так, в 2021 году в больницах региона числилось 159 офтальмологов
В ГБУЗ «Городская поликлиника» города Пензы 19 офтальмологов. Из них запись доступна к 11 офтальмологам.

Гость||

Гость писал(a):

Вот только вопрос - как попасть к врачу на приём, если что в платных, что в бесплатных клиниках очереди на месяц вперёд расписаны?!
С острым нарушением зрения и угрожающих состояниях принимают как в травмпункте, так и в платном глазном центре без очереди.

Имя: Гость
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