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Общество

Пензенский перинатальный центр посетил главный неонатолог страны

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В Пензенской области один из самых низких показателей младенческой смертности в России: здесь умирает 3-4 малыша на 1 000 рожденных.

Однако местные врачи такими цифрами недовольны и хотели бы, чтобы число трагедий было еще меньше. К этому призывает и губернатор Олег Мельниченко.

Помочь должны главный неонатолог страны и специалисты Санкт-Петербургского государственного педиатрического университета. Они посетили пензенский перинатальный центр. Профессор Дмитрий Иванов считает, тем для встреч много - например, медицинские технологии постоянно совершенствуются.

«Если еще 10 лет назад казалось, что выживание детей с массой тела 600-700 г - это недостижимый результат, то сейчас в лучших перинатальных центрах, как и здесь, показатель выживаемости составляет 60-70%. Мы хотим обсудить, как можно достичь, чтобы все практически дети, 90%, выживали», - сообщил главный внештатный неонатолог Минздрава России Дмитрий Иванов.

Шла речь и о здоровье недоношенных, обычно у них много проблем. Задача врачей - не просто сохранить жизнь такому младенцу, но и сделать ее как можно более полноценной.

Вторая категория детей, о которой говорили на совещании, - малыши с врожденными пороками развития. С каждым годом количество неоперабельных случаев уменьшается. Причина опять же в развитии медицины.

«Буквально два года назад мы не выполняли показатель, который был установлен для нашей области. Но за последнее время приобрели много нового оборудования, которое помогает спасать жизни детей в условиях реанимации. Два года назад мы активно учили наших докторов в Санкт-Петербурге и в Иванове, выезжали», - пояснила заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

Но на достигнутом врачи не останавливаются. В ближайшее время еще два пензенских медика пройдут обучение на федеральной базе и привезут в регион самые новые методики. А пока гости помогли пензенцам проанализировать все случаи младенческой смертности и дали оценку тому, как оказывается в области медицинская помощь матерям и детям.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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