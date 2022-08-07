Пензячка раскритиковала замену решеток ливневки на ул. Кирова

07.08.2022 | 13:59

В Пензе решетки ливневой канализации на улице Кирова, находящиеся в хорошем состоянии, заменили на другие.

На это внимание губернатора на его странице в соцсети «Одноклассники» обратила подписчица Наталья.

«Ремонтируют дорогу и меняют ливневые решетки. Хорошие решетки, не съеденные ржавчиной, меняют на новые, крашеные. Я понимаю, если бы переделывали ливневую сеть и меняли бы маленькие на большие, но в данном случае это не поддается объяснению», - высказалась женщина.

Свое обращение она проиллюстрировала снимками, на которых видно, что состояние решеток, от которых решили отказаться, удовлетворительное.

Представитель правительства региона ответил Наталье, что элемент дорожной инфраструктуры заменили «согласно проектно-сметной документации».

«Решетки установлены в соответствии с ГОСТом», - подытожил он.

Ответ подписчицу не удовлетворил, смысл замены «хорошего на хорошее» ей остался неясен.

«Вы вправе в порядке, предусмотренном законодательством, обратиться в соответствующие органы с письменным заявлением, если считаете, что ваши права и интересы нарушены», - пояснил Наталье представитель регионального правительства.

Сейчас ремонт улицы Кирова в Пензе вышел на завершающий этап. Специалисты заменили асфальт на проезжей части, обновили люки. Работы намерены завершить к 10 августа.