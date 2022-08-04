Общество

В Пензе дорожники по ночам укладывают асфальт на ул. Кирова

Печать
Telegram

Ремонт улицы Кирова в Пензе действительно ведется даже по ночам. Об этом в среду, 3 августа, рассказала пресс-служба городской администрации.

Сейчас в темное время суток укладывается финишный слой асфальтового покрытия. Также на центральной автомагистрали обновляют люки. Работы должны завершить до 10 августа.

Ранее пензячка пожаловалась в соцсети на шум из-за ремонта улицы, который не дает местным жителям спать по ночам.

«Каждую ночь отбойные молотки, техника, срезающая асфальт, шум от тракторов и прочее. Два раза обращалась в полицию, пришел ответ, что ничего не нарушают, но шуметь на несколько ночей перестали, затем опять то же самое», - возмутилась горожанка.

Пользователи тогда ответили ей, что чем быстрее сделают дорогу, тем лучше для нее же, как минимум будет меньше заторов под окнами.

В этом году дорожную инфраструктуру планируют улучшить на 94 улицах областного центра. Верхний слой асфальта обновится более чем на 50 км пензенских дорог.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

Хорошо выходит, красиво. Только напротив "Октября" по свежеуложенному асфальту елозит трактор с песком и все уродует. Типа плитку кладут.

Гость||

А где там ливневки?

Или это будет как в Питере. Канал КИРОВСКИЙ!

Кораблики будем пускать???

Гость||

Когда песок с Московской уберут?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте