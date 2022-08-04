В Пензе дорожники по ночам укладывают асфальт на ул. Кирова

04.08.2022 | 09:46

Ремонт улицы Кирова в Пензе действительно ведется даже по ночам. Об этом в среду, 3 августа, рассказала пресс-служба городской администрации.

Сейчас в темное время суток укладывается финишный слой асфальтового покрытия. Также на центральной автомагистрали обновляют люки. Работы должны завершить до 10 августа.

Ранее пензячка пожаловалась в соцсети на шум из-за ремонта улицы, который не дает местным жителям спать по ночам.

«Каждую ночь отбойные молотки, техника, срезающая асфальт, шум от тракторов и прочее. Два раза обращалась в полицию, пришел ответ, что ничего не нарушают, но шуметь на несколько ночей перестали, затем опять то же самое», - возмутилась горожанка.

Пользователи тогда ответили ей, что чем быстрее сделают дорогу, тем лучше для нее же, как минимум будет меньше заторов под окнами.

В этом году дорожную инфраструктуру планируют улучшить на 94 улицах областного центра. Верхний слой асфальта обновится более чем на 50 км пензенских дорог.