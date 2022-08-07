Озвучены причины смертей пензенцев в 2021 году

07.08.2022 | 11:38

В 2021 году в Пензенской области скончалось 25 568 человек. Это на 2 862 больше, чем в 2020-м.

Данные о смертности обнародовал Пензастат.

За год болезни системы кровообращения унесли жизни 11 700 жителей региона (11 719 - в 2020-м), рак - 2 489 (2 547), болезни органов пищеварения - 1 113 (1 264), эндокринной системы - 353 (474).

От случайного отравления алкоголем скончались 256 человек (столько же в 2020-м), счеты с жизнью свели 203 (234).

В 2021 году в области увеличилась смертность от туберкулеза (с 36 в 2020-м до 40) и от осложнений беременности, в родовом, послеродовом периоде (с 1 до 5).

От прочих причин умерло 7 676 жителей региона, что в 1,7 раза больше, чем в 2020 году (4 366), и в 2,4 раза больше по сравнению с 2019-м (2 219).