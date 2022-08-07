Общество

Озвучены причины смертей пензенцев в 2021 году

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В 2021 году в Пензенской области скончалось 25 568 человек. Это на 2 862 больше, чем в 2020-м.

Данные о смертности обнародовал Пензастат.

За год болезни системы кровообращения унесли жизни 11 700 жителей региона (11 719 - в 2020-м), рак - 2 489 (2 547), болезни органов пищеварения - 1 113 (1 264), эндокринной системы - 353 (474).

От случайного отравления алкоголем скончались 256 человек (столько же в 2020-м), счеты с жизнью свели 203 (234).

В 2021 году в области увеличилась смертность от туберкулеза (с 36 в 2020-м до 40) и от осложнений беременности, в родовом, послеродовом периоде (с 1 до 5).

От прочих причин умерло 7 676 жителей региона, что в 1,7 раза больше, чем в 2020 году (4 366), и в 2,4 раза больше по сравнению с 2019-м (2 219).

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Гость||

А ваш ковид че???

Гость||

а онкология чаво? ась?

Гость||

целых пять мамочек угробили, ужас!!!

Гость||

Всё логично. Депрессивный регион - постоянный стресс. Ряхи в телевизоре при пиаре всё толще, а кошельки у народе всё беднее.

Гость||

Целый нормальный район вымирает каждый год.Прорыа, рывок , развитие? Территории нужны!!! А у самого пустыня

Гость||

НИЩАЯ ПЕНЗА!!!

Гость||

гробят народ чинки ю, а сами жируют, нахапали, аж лопаются, тьфу!

Гость||

зато шефство взяли над кем рекомендовано и помогаем усиленно, и восстанавливаем, а у самих разруха, ага

Гость||

Нищета России основная причина всех бед

Гость||

Удручающая статистика, вымер серьезный район области

Гость||

да и оставшиеся не нужны никому, в т.ч. и чинки, их, если что,в расход пустят и не поморщатся

Гость||

Всё правильно, чем меньше нас, тем легче им

Гость||

причина Одна - ОТВРАТИТЕЛЬНАЯ медицина!!! ДОРОГОВИЗНА екарств в аптеках!

Гость||

Не отвратительная, а оптимизированная...

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