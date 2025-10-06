В поселке Беково велосипедистка погибла в ДТП

06.10.2025 | 09:53

Утром в понедельник, 6 октября, в поселке Беково случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, в 7:55 на улице Элеваторной 23-летний водитель «Нивы-Шевроле» сбил 52-летнюю велосипедистку.

От полученных травм женщина скончалась на месте.

«Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

2 октября ДТП с участием велосипедиста случилось в селе Ульяновка Кузнецкого района. На улице Ленинской 44-летняя женщина за рулем Geely Emgrand сбила 43-летнего мужчину на двухколесном транспорте. Пострадавшему потребовалась госпитализация.