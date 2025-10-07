В Кузнецке осудили водителя за смерть 17-летней девушки

07.10.2025 | 17:13

Кузнецкий районный суд вынес приговор 33-летнему водителю, сбившему насмерть 17-летнюю девушку.

Трагедия случилась вечером 22 июня на улице Белинского. Мужчина за рулем Ford Focus нарушил правила дорожного движения и наехал на несовершеннолетнюю, шедшую по зебре. С травмами пострадавшую госпитализировали в детскую центральную районную больницу, где она скончалась.

Водителя арестовали, он признал вину и раскаялся, частично возместил моральный вред и материальный ущерб.

2 октября ему вынесли приговор, согласно которому он проведет 3 года в колонии-поселении и лишится права управления транспортом на 2 года и 6 месяцев.

«Также суд взыскал с осужденного в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда, причиненного преступлением, в размере 1 500 000 рублей», - сообщили в Кузнецком районном суде.