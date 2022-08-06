В Пензенской области рыбу проверили на паразитов, радиацию и ГМО

06.08.2022 | 11:20

В первом полугодии специалисты Управления Роспотребнадзора по Пензенской области исследовали 41 пробу рыбной продукции по микробиологическим показателям, 33 - по физико-химическим, 85 - по паразитологическим и 24 - по санитарно-химическим.

Также 1 образец проверили на радиоактивные вещества и 3 - на наличие генетически модифицированных организмов (ГМО).

«Из всех проб 1 образец не отвечал установленным требованиям по микробиологическим показателям», - сообщили в управлении.

Тем не менее был выявлен ряд нарушений другого характера. В частности, они касались условий хранения продукции, а также отсутствия маркировки.

«Рекомендуем потребителям при покупке рыбы обращать внимание на условия ее реализации, целостность упаковки, наличие информации о дате выработки и конечном сроке реализации, а для глазированной продукции - сведений о процентном содержании глазури», - посоветовали в пресс-службе ведомства.