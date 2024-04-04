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Общество

В Каменке и Белинском обнаружили фантомные кафе и магазин

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В Каменке и Белинском нашли фантомные площадки по обороту мясной, молочной и рыбной продукции. Проверки устроили специалисты Россельхознадзора.

Мониторинг безопасности провели в марте. Проанализировав электронные ветеринарные сопроводительные документы (эВСД), оформленные через компонент ФГИС «Меркурий», специалисты обнаружили нарушения.

Выяснилось, что в Каменке на Гражданской, 8Б, была зарегистрирована точка общепита. На этот адрес успели оформить 1 865 эВСД на молочные продукты, рыбу и мясо. По факту на указанном месте располагается нежилое помещение, никакое кафе там не работало.

Аналогичная ситуация вскрылась в Белинском.

«По адресу: ул. Колычевская, 122а, кв. 16, в информационной системе зарегистрирована площадка как предприятие/организация розничной торговли. На указанный адрес оформлено 3 063 эВСД на молочную, мясную, рыбную продукции», - сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

Но существовала площадка лишь по документам, а на самом деле это местонахождение многоэтажного жилого дома.

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