В регионе обновят систему социально-гигиенического мониторинга

26.03.2024 | 20:20

В Пензенской области обновят систему социально-гигиенического мониторинга (СГМ). Соответствующий электронный аукцион, запущенный региональным управлением Роспотребнадзора, 25 марта появился на портале госзакупок.

СГМ - это государственная система наблюдения, анализа, оценки и прогноза, которая помогает определить причинно-следственные связи между состоянием здоровья населения и воздействием на него факторов окружающей среды. Такой мониторинг позволяет своевременно принимать меры по устранению вредоносного влияния.

Управление Роспотребнадзора намерено за 155 600 рублей (начальная цена) обновить СГМ и обеспечить сопровождение автоматизированной системы до конца 2024 года.

Сопровождение предполагает работу горячей линии консультаций (ответы на вопросы пользователей по телефону и электронной почте) с 9:00 до 18:00 по московскому времени, кроме выходных и праздничных дней.

Государственный контракт заключат с победителем аукциона. Заявки принимаются до 3 апреля.