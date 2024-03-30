После трагедии в Цыганском Поселке в Пензе проверят все места раскопок

30.03.2024 | 15:38

В субботу, 30 марта, в администрации Пензы прошло внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Причиной стало ЧП, произошедшее у дома № 7 на улице Серпуховской в Цыганском Поселке: мужчина упал в коллектор, наполненный водой, и утонул.

Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в региональном следственном управлении, погибший - 52-летний житель Пензы. Телесных повреждений при осмотре тела не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

На совещании в мэрии озвучили, что в месте проведения работ на Серпуховской отсутствовало ограждение. Подрядчику выдавали предписание об устранении нарушений, но он не отреагировал.

Также внимание присутствующих обратили на то, что ресурсники уже не раз пренебрегали правилами. В связи с этим управлению ЖКХ поручено в течение двух дней проверить соблюдение правил безопасности при проведении земляных работ по всему городу, в том числе во дворах.

Всем организациям направят представления об устранении недочетов в минимальный срок, а затем проверят повторно. Кроме того, будет рассмотрена возможность повышения штрафов за нарушения правил проведения земляных работ.

По факту гибели человека проводит проверку прокуратура Октябрьского района. Сотрудники надзорного органа оценят выполнение требований законодательства по обеспечению безопасности людей и при наличии оснований примут меры реагирования.