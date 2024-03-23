В Пензе усилят охрану вокзала и аэропорта

23.03.2024 | 12:54

В субботу, 23 марта, на заседании оперативного штаба в Пензенской области обсуждались меры, которые должны быть приняты в связи с террористическим актом в подмосковном Crocus City Hall.

Участникам совещания напомнили, что в выходные дни в регионе запрещается проведение массовых мероприятий, приостанавливается деятельность ночных клубов и других развлекательных заведений.

В Пензе усилят охрану и меры безопасности на объектах с массовым пребыванием людей. Прежде всего это железнодорожный вокзал и аэропорт.

Кроме того, пройдут внеплановые проверки антитеррористической защищенности и пожарной безопасности В торговых центрах, кинотеатрах, концертных залах, образовательных организациях. В случае выявления недостатков от администрации объектов потребуют их немедленного устранения.

Органам местного самоуправления совместно с министерством ЖКХ поручено проверить доступ в многоквартирные дома. Руководителям торговых центров рекомендовано особенно тщательно следить за исполнением мер безопасности.

«К дежурствам в общественных местах будут привлечены бойцы молодежного отряда содействия полиции «Тигр». Также в регионе будет активизирована работа всех служб экстренного реагирования», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

о подозрительных фактах и предметах можно сообщать по телефонам:

- 112 – единый номер экстренных служб;

- 8 (8412) 56-13-21 - дежурная служба УФСБ по Пензенской области;

- 8 (8412) 63-50-90 - дежурная служба УМВД по Пензенской области;

- 8 (8412) 68-25-58 - дежурная служба Управления Росгвардии по Пензенской области.