Сетевое издание|18+|Суббота|23 мар 2024|17:50
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

В Пензе усилят охрану вокзала и аэропорта

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В субботу, 23 марта, на заседании оперативного штаба в Пензенской области обсуждались меры, которые должны быть приняты в связи с террористическим актом в подмосковном Crocus City Hall.

Участникам совещания напомнили, что в выходные дни в регионе запрещается проведение массовых мероприятий, приостанавливается деятельность ночных клубов и других развлекательных заведений.

В Пензе усилят охрану и меры безопасности на объектах с массовым пребыванием людей. Прежде всего это железнодорожный вокзал и аэропорт.

Кроме того, пройдут внеплановые проверки антитеррористической защищенности и пожарной безопасности В торговых центрах, кинотеатрах, концертных залах, образовательных организациях. В случае выявления недостатков от администрации объектов потребуют их немедленного устранения.

Органам местного самоуправления совместно с министерством ЖКХ поручено проверить доступ в многоквартирные дома. Руководителям торговых центров рекомендовано особенно тщательно следить за исполнением мер безопасности.

«К дежурствам в общественных местах будут привлечены бойцы молодежного отряда содействия полиции «Тигр». Также в регионе будет активизирована работа всех служб экстренного реагирования», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

о подозрительных фактах и предметах можно сообщать по телефонам:

- 112 – единый номер экстренных служб;

- 8 (8412) 56-13-21 - дежурная служба УФСБ по Пензенской области;

- 8 (8412) 63-50-90 - дежурная служба УМВД по Пензенской области;

- 8 (8412) 68-25-58 - дежурная служба Управления Росгвардии по Пензенской области.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте