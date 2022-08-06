Общество

С берега Сурского водохранилища вывезли 16 кубометров мусора

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В пятницу, 5 августа, прошла очередная экологическая акция по очистке правого берега Пензенского водохранилища.

Уборкой занимались сотрудники регионального минлесхоза и подведомственных учреждений, а также администраций Золотаревского и Леонидовского сельсоветов - в общей сложности более 40 человек. Они собрали свыше 16 кубометров бытового мусора.

Очистка берегов водохранилища проводится регулярно. Так, в начале июня за два дня активисты загрузили 5 КамАЗов (80 кубометров). Больше всего среди отходов было пластика и стекла.

Иногда происходят непредвиденные ситуации. К примеру, в июле мусор, собранный волонтерами, неделю ждал отправки на свалку. В результате к мешкам прибавились новые отходы.

На этот раз все на спецтехнике вывезли на полигон.

«Основная цель акции - формирование у людей бережного отношения к природе Сурского водохранилища как жизненно важного ресурса для города и области», - отметили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

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Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость||

И кто сказал, что люди разумные существа?

Гость||

Вопрос, какого люди отдыхают в природоохранной зоне вблизи забора воды на целый город?

Имя: Гость
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