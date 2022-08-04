За сутки COVID-19 подтвердили у 59 жителей Пензенской области

В четверг, 4 августа, региональный оперативный штаб обнародовал суточное число заразившихся коронавирусом. Инфекцию подтвердили у 59 жителей Пензенской области.
3 августа выявили 54 заразившихся (16 человек госпитализировали), 2-го - 56 (8).
Новые случаи подтвердились в Пензе (16), Заречном (13), Сердобском, Кузнецком (по 7), Колышлейском, Пензенском (по 4), Белинском, Нижнеломовском (по 2), Городищенском, Иссинском, Мокшанском, Сосновоборском (по 1) районах.
На больничной койке оказались 12 инфицированных.
За минувшие сутки медики выписали 27 пациентов и зарегистрировали 2 смерти.
Общее количество заражений достигло 189 361, выздоровлений - 182 613, смертей - 5 998.
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