В Пензенской области выявили фальшивые купюры России и США

В II квартале 2022 года в банках Пензенской области выявлено 36 денежных знаков Банка России с признаками подделки. Это на 32% меньше, чем за апрель - июнь 2021-го.
Большинство фальшивок (19 штук) по-прежнему составляли банкноты номиналом 5 000 рублей. Подделок номиналом 2 000 рублей выявлено 7, 1 000 рублей - 6 штук, 500 рублей - 1 и 200 рублей - 3.
Кроме того, была выявлена одна поддельная купюра номиналом 100 долларов США.
«Каждый может самостоятельно проверить подлинность имеющихся у него российских банкнот без использования специального оборудования. Для этого нужно обратить внимание как минимум на три защитных признака, которые определяются на ощупь, на просвет и при наклоне или повороте банкноты», - напомнили гражданам в пресс-службе отделения Пенза Волго-Вятского ГУ Банка России.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
Наслаждайтесь ПРОХЛАДОЙ даже в жару при минимальных затратах!
Компактный мини-кондиционер: Охлаждает до 15 m², С +30℃ до +23℃ за 7 минут, Фильтрует и насыщает воздух, бесшумный, подключается к любой розетке или порту USB, есть функция ночника. Цена сегодня: 1990 руб.----
http://bit.do/condy