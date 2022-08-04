В Пензенской области выявили фальшивые купюры России и США

04.08.2022 | 17:44

В II квартале 2022 года в банках Пензенской области выявлено 36 денежных знаков Банка России с признаками подделки. Это на 32% меньше, чем за апрель - июнь 2021-го.

Большинство фальшивок (19 штук) по-прежнему составляли банкноты номиналом 5 000 рублей. Подделок номиналом 2 000 рублей выявлено 7, 1 000 рублей - 6 штук, 500 рублей - 1 и 200 рублей - 3.

Кроме того, была выявлена одна поддельная купюра номиналом 100 долларов США.

«Каждый может самостоятельно проверить подлинность имеющихся у него российских банкнот без использования специального оборудования. Для этого нужно обратить внимание как минимум на три защитных признака, которые определяются на ощупь, на просвет и при наклоне или повороте банкноты», - напомнили гражданам в пресс-службе отделения Пенза Волго-Вятского ГУ Банка России.