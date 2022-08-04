Общество

Сотрудники ГИБДД рассказали, как безопасно использовать самокаты

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12 дорожно-транспортных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности зарегистрировано на территории Пензенской области с начала года. В результате пять человек получили травмы различной степени тяжести.

Чтобы предупредить подобное, сотрудники ГИБДД посетили места отдыха граждан, предпочитающих передвижение на самокатах, моноколесах и гироскутерах.

«Юным и взрослым участникам дорожного движения вручались информационные листовки и размещали в местах проката электросамокатов памятки с правилами безопасного передвижения на данных устройствах», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

В ходе рейда инспекторы напомнили, что даже при использовании самокатов многие граждане представляют категорию пешеходов, однако есть и очень мощные современные транспортные средства.

«Имеющие электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 250 Вт и максимальную конструктивную скорость более 50 километров в час, в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», относятся к мототранспортным средствам категории L, для управления которыми необходимо наличие водительского удостоверения категории М или А», - пояснил Валентин Новоженцев.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

что рассказывать? показывать надо.

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