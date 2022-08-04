Компания «ТНС энерго Пенза» провела экологическую акцию

04.08.2022 | 17:19

В офисах компании «ТНС энерго Пенза» прошла экологическая акция «Подключи электронную квитанцию - подари жизнь дереву».

Клиенты, подключившие электронную квитанцию при посещении центров обслуживания, получили в подарок уникальные «растущие» карандаши. У каждого из них на кончике имеется капсула, в которой находятся семена растений. Если карандаш исписался или просто надоел, его можно посадить и вырастить собственное дерево.

Так обычная канцелярская принадлежность поможет внести вклад в сохранение природы.

Более 61 тысячи пензенцев уже оценили удобство доставки счетов на электронную почту. Подключить электронную квитанцию можно на официальном сайте компании penza.tns-e.ru, в «Личном кабинете», в мобильном приложении «ТНС энерго», в любом офисе «ТНС энерго Пенза».