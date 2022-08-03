В Заречном наказали водителя, высадившего ребенка из автобуса

03.08.2022 | 08:45

В Заречном 58-летний водитель поплатится за то, что принудительно высадил ребенка из автобуса. Соответствующее постановление вынес инспектор Нижне-Волжского управления Ространснадзора.

Сам инцидент случился 13 июня около 21:00. 14-летний подросток сел в автобус № 5 (МП «Автотранс») и не оплатил проезд. Когда водитель заметил это, он потребовал, чтобы юноша вышел на ближайшей остановке - «ТЮЗ».

Таким образом мужчина нарушил закон: детей в возрасте до 16 лет, даже не оплативших проезд, нельзя принудительно высаживать из общественного транспорта, если они едут без сопровождения взрослого.

За нарушение инспектор Ространснадзора оштрафовал водителя на 5 000 рублей.