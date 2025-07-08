Происшествия

Момент жесткого столкновения машин на Циолковского попал на видео

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В Пензе в объектив видеорегистратора попал момент ДТП на пересечении улиц Циолковского и Ударной. В 11:50 понедельника, 7 июля, там столкнулись два легковых автомобиля.

Видео опубликовали в Сети утром 8-го числа.

На кадрах, снятых камерой заднего вида, - светлая иномарка, водитель которой сбросил скорость перед перекрестком. По крайней правой полосе в тот момент двигался темный внедорожник. На пересечении улиц он вдруг покинул ее, оказался на соседней полосе и врезался в зад остановившейся машины.

После удара внедорожник перевернулся на правую сторону, затем на крышу, после – на левую сторону и встал на колеса.

«Уверенно шел на таран», «На телефон отвлекся. Бывает», - прокомментировали видео пользователи.

Пока официальной информации о случившемся нет. Пострадали ли в ДТП люди, не известно.

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Источник — видео группы «Сова Пенза авто»
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