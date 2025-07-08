Сальто на Циолковского: стали известны подробности ДТП

08.07.2025 | 11:31

В ГАИ сообщили подробности ДТП на улице Циолковского с участием двух легковых автомобилей. Момент их столкновения попал на видео.

По предварительным данным, авария произошла в 11:40 7 июля на пересечении Циолковского и Ударной. Столкнулись Chery под управлением 45-летнего водителя и Kia Sportage с 57-летним мужчиной за рулем.

На кадрах момента ДТП видно, что Chery влетел в заднюю часть притормозившей на перекрестке Kia и перевернулся.

В аварии пострадал водитель Chery. Медики госпитализировали его.

По факту случившегося проводится проверка, сообщили в областной ГАИ.