У пензенцев арестовали машины за неуплату штрафов

08.07.2025 | 20:41

В Пензенской области сотрудники ГАИ вместе с судебными приставами арестовали 7 автомобилей должников.

Машин могут лишиться люди, не желавшие уплачивать штрафы за нарушения ПДД. Их общий долг составил более 345 000 рублей.

«5 транспортных средств эвакуированы на специализированную стоянку, 2 переданы собственникам на ответственное хранение», - сообщила майор полиции Юлия Кибиткина.

Во время рейда полицейские взыскали с автомобилистов задолженность в размере более 200 000 рублей. На 13 машин наложены ограничения на регистрационные действия.

За неуплату штрафов в срок составлено 163 протокола.