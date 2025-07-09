В ДТП под Монтажным пострадала девочка-подросток

09.07.2025 | 11:54

В ГАИ сообщили подробности ДТП в Пензе на трассе М-5, в котором погиб водитель автомобиля Renault Logan.

Авария произошла 8 июля в 5:37 на 645-м км + 450 м дороги, рядом с поселком Монтажным. 57-летний водитель иномарки врезался в грузовик Scania с полуприцепом с 61-летним шофером за рулем.

Управлявший Renault автомобилист скончался на месте от полученных травм. В ДТП пострадала его пассажирка, девочка 2009 года рождения. Медики госпитализировали ее.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в ГАИ.

Ранее фото с места смертельной аварии опубликовал Пензенский пожарно-спасательный центр. Его сотрудники вытащили из автомобиля погибшего водителя и травмированную пассажирку.