В Кузнецком районе в ДТП пострадал молодой водитель «Гранты»

08.07.2025 | 11:14

В ночь на понедельник, 7 июля, в Кузнецком районе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

По предварительным данным, в 1:55 на 763-м километре трассы М-5, вблизи поселка Евлашево, столкнулись «Лада-Гранта» и Dongfeng с полуприцепом.

Первым автомобилем управлял 21-летний водитель, вторым - 57-летний шофер.

Молодой человек получил травмы, ему потребовалась госпитализация.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.