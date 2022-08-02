Общество

Новые случаи COVID-19 выявлены в Пензе, Заречном и 8 районах области

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Во вторник, 2 августа, региональный оперативный штаб сообщил о 56 случаях COVID-19 за минувшие сутки. 8 человек госпитализированы.

30 пациентов проживают в Пензе, 7 - в Заречном, где резко выросла заболеваемость. 5 случаев приходятся на Кузнецкий район, 4 - на Колышлейский, по 3 - на Мокшанский и Никольский.

По одному заразившемуся выявили в Бессоновском, Наровчатском, Нижнеломовском и Тамалинском районах.

Общее число случаев коронавирусной инфекции с начала эпидемии в Пензенской области достигло 189 248. За это время в регионе выздоровели 182 564 заболевших, в том числе 18 выписались 1 августа. Скончалось за этот период 5 994 пациента, в том числе один за минувшие сутки.

Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, Пензенская область продолжает находиться в красной зоне, как и два соседних региона - Республика Мордовия и Ульяновская область.

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Гость||

Что же это за медицина такая в городе,что 1-2 человека умирает ежедневно при 40-50 заболевших?

Имя: Гость
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