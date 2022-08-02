02.08.2022 | 12:35

Банк «Кузнецкий» снизил ставку по кредиту для бизнеса - теперь она составляет от 11,5% годовых.

Предприниматели могут получить кредит на пополнение оборотных средств сроком до 3 лет, на инвестиционные цели - до 5 лет. Сумма кредита составляет от 500 тыс. до 100 млн рублей.

«Увеличение доступности кредитов на развитие бизнеса - одна из приоритетных задач. Для нас важно быть надежным финансовым помощником и предлагать клиентам наиболее выгодные условия сотрудничества», - отметил заместитель председателя правления банка «Кузнецкий» Вадим Власов.

Более подробную информацию можно получить в любом офисе банка «Кузнецкий», на официальном сайте kuzbank.ru или по телефону 8-800-100-64-10.

Банк «Кузнецкий» учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под № 609, 19 января 2012-го преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015-го - в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.