В Пензенской области подтвердилось 54 новых случая COVID-19

01.08.2022 | 13:33

В Пензенской области за сутки подтвердилось 54 новых случая коронавируса. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщил региональный оперативный штаб.

Накануне было 48 заболевших, 30 июля - 50, 29-го 52, 28-го - 51, 27-го - 52, 26-го - 47, 25-го - 44.

29 из последних инфицированных - жители Пензы, 12 - Кузнецкого района, 4 - из города Заречного, по 3 - из Колышлейского и Тамалинского районов. Единичные случаи выявлены в Белинском, Бессоновском и Башмаковском районах.

За сутки госпитализация потребовалась 15 носителям COVID-19.

«31 июля выздоровевших 17 человек. Итого выздоровевших - 182 546. Умерших - 2 (5 993). Случаев подтвержденной COVID - 189 192», - уточнили в оперштабе.