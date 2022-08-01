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Общество

В Пензенской области подтвердилось 54 новых случая COVID-19

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В Пензенской области за сутки подтвердилось 54 новых случая коронавируса. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщил региональный оперативный штаб.

Накануне было 48 заболевших, 30 июля - 50, 29-го 52, 28-го - 51, 27-го - 52, 26-го - 47, 25-го - 44.

29 из последних инфицированных - жители Пензы, 12 - Кузнецкого района, 4 - из города Заречного, по 3 - из Колышлейского и Тамалинского районов. Единичные случаи выявлены в Белинском, Бессоновском и Башмаковском районах.

За сутки госпитализация потребовалась 15 носителям COVID-19.

«31 июля выздоровевших 17 человек. Итого выздоровевших - 182 546. Умерших - 2 (5 993). Случаев подтвержденной COVID - 189 192», - уточнили в оперштабе.

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Гость||

как по часам боты пишут ежедневно

Гость||

Когда там уже маски вернут? После выборов?

Гость||

Гость писал(a):

Когда там уже маски вернут? После выборов?
До. чтоб вбрасывающих не опознать.

Имя: Гость
Комментарий:

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