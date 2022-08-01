В Пензе во время раскопок обнаружили предметы XVII века

01.08.2022 | 19:07

«Это фрагмент курительной трубки семнадцатого века, она выполнена из красной глины. Здесь сохранилась чаша, правда, к сожалению, не целиком. Есть следы характерного нагара», - сообщил археолог Андрей Андреев.

Раритет он отыскал вместе с коллегами во время раскопок, проведенных на улицах Богданова и Свердлова. Археологи нашли много ценного, говорящего о жизни пензенцев в прошлых столетиях, образцы тарелок, игрушек, печных изразцов. Но самое интересное - откопали предметы посуды, которыми, судя по всему, предки в семнадцатом веке даже не успели воспользоваться.

«Они были обнаружены в сооружении. Мы имеем все основания полагать, что оно являлось керамической мастерской. Ранее таких находок, таких сооружений на территории города нам не попадалось», - подчеркнул Андрей Андреев.

Найденное в ближайшее время окажется в музейных фондах. Андрей Андреев говорит, в месте, где зарождалась Пенза, если начать копать, всегда отыщешь что-то важное и интересное. И теперь весь исторический центр города официально стал памятником археологии. Он поставлен на государственный учет. Границы участка помогли определить как раз последние исследования археологов.

«Территория культурного слоя расположилась в центральной части города. От крепости Пензы, улицы Белинского, Спасского кафедрального собора на север до Московской заставы, в южную сторону - до Южной Поляны, на запад - вдоль улицы Плеханова», - пояснил руководитель Департамента Пензенской области по охране памятников истории и культуры Александр Понякин.

А на востоке граница проходит вдоль берега Суры.

Все памятники археологии в России считаются объектами культурного наследия федерального значения.